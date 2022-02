Polizei Bielefeld

POL-BI: Einbruch in Wohnhaus

Bielefeld (ots)

FR / Bielefeld / Schildesche - Unbekannte Täter verschafften sich am Samstag, 19.02.2022, gewaltsam Zugang zu einem Gebäude in der Plaßstraße, im Bereich zwischen Am Steinsiek und Am Vorwerk. Der oder die Einbrecher entkamen mit ihrer Beute. Die Polizei sucht Zeugen.

Im Zeitraum zwischen 18:05 Uhr und 21:40 Uhr brachen die Täter in das Haus ein und durchsuchten die Räumlichkeiten nach Diebesgut. Es wurden mehrere elektronische Geräte entwendet.

Der oder die Täter entkamen in unbekannte Richtung.

Zeugen melden sich bitte mit Hinweisen zum Tatgeschehen bei dem zuständigen Kriminalkommissariat 16 unter 0521/545-0.

Original-Content von: Polizei Bielefeld, übermittelt durch news aktuell