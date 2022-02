Polizei Bielefeld

POL-BI: Pkw schleudert gegen Lkw

Bielefeld (ots)

MK / Bielefeld - Mitte - Im Kurvenbereich der Borsigstraße und der Wilhelm-Bertelsmann-Straße stieß ein Pkw am Montagnachmittag, 21.02.2022, gegen einen abgestellten 7,5 Tonnen Lkw. Der junge Bielefelder Fahrer war nicht im Besitz eines Führerscheins.

Gegen 19:25 Uhr war ein 18-jähriger Bielefelder mit seinem 3er BMW auf der Borsigstraße in Richtung der Werner-Bock-Straße unterwegs. In dem Kurvenbereich geriet sein Auto ins Schleudern und stieß mit der Fahrzeugfront in die linke Fahrzeugseite eines Mercedes Atego. Der Lkw stand im Gegenverkehr auf dem Parkstreifen der Wilhelm-Bertelsmann-Straße.

Während der Unfallaufnahme gestand der 18-jährige BMW-Fahrer den Polizisten, dass er keine Fahrerlaubnis besaß. Nach den bisherigen Erkenntnissen war er bei Regen und nasser Fahrbahn mit nicht angepasster Geschwindigkeit in die Kurve gefahren.

Der BMW war durch die starken Beschädigungen im Frontbereich nicht mehr fahrbereit und wurde abgeschleppt. An dem Lkw wurde der seitliche Unterfahrschutz beschädigt. Den Sachschaden schätzen Polizeibeamte auf 5.000 Euro.

