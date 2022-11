Polizei Düren

POL-DN: 62-Jähriger in Düren ausgeraubt

Düren (ots)

Auf der Hans-Böckler-Straße in Düren wurde am Donnerstag (24.11.2022) im Bereich der Jesuitengasse ein 62-Jähriger ausgeraubt.

Der 62 Jahre alte Mann aus Kreuzau war gegen 22:30 Uhr fußläufig auf der Hans-Böckler-Straße in Richtung Jesuitengasse unterwegs. Laut Aussage des 62-Jährigen näherte sich dann eine Person von hinten. Als er sich umdrehte, schubste der Unbekannte ihn in eine Hecke und griff ihn dann weiter, vermutlich mit einem Elektroschocker, an. Der Täter forderte den Mann aus Kreuzau auf, ihm Geld zu geben. Neben Bargeld im unteren vierstelligen Eurobereich entwendete der unbekannte Täter außerdem Schmuck.

Der Täter kann wie folgt beschrieben werden:

- ca. 20 bis 30 Jahre alt - 1,70 m bis 1,75 m groß - schlank - männlich

Zeugen, die sachdienliche Hinweise zur Tat oder dem Täter geben können, werden gebeten sich unter der 02421 949-6425 an die Leitstelle der Polizei zu wenden.

Original-Content von: Polizei Düren, übermittelt durch news aktuell