Polizei Eschwege

POL-ESW: Verkehrsunfälle

Eschwege (ots)

Polizei Hessisch Lichtenau

Vorfahrt missachtet, zwei Kinder verletzt

Um 07:40 Uhr befuhr heute Morgen eine 19-Jährige aus Hessisch Lichtenau mit einem Pkw die Straße "In Thal" in Hessisch Lichtenau in Richtung der Friedrichsbrücker Straße. Eine 67-Jährige aus Großalmerode befuhr zu dieser Zeit mit einem Klein-Bus die Friedrichsbrücker Straße (L 3225) in Richtung Friedrichsbrück. Im Kreuzungsbereich übersah die 19-Jährige den vorfahrtsberechtigten Klein-Bus, wodurch es zum Zusammenstoß beider Fahrzeuge kam. Im Fahrzeug der 67-Jährigen befanden sich zum Unfallzeitpunkt fünf Kinder im Kindergartenalter, von denen zwei Kinder durch den Zusammenstoß verletzt wurden. Die beiden verletzten Kinder wurden zwecks weitergehender Untersuchungen in das Krankenhaus gebracht. Die Erziehungsberechtigten wurden seitens der Kindergartenleitung unterrichtet. An den beiden Fahrzeugen entstand Sachschaden.

Polizei Sontra

Unfall beim Ausparken

Um 08:02 Uhr parkte heute Morgen ein 19-Jähriger aus Sontra mit seinem Pkw in Höhe einer Kindertagesstätte in der Schloßstraße in Ringgau-Netra rückwärts aus. Dabei fuhr er mit dem Fahrzeugheck gegen die Beifahrertür eines dort geparkten Pkw Skoda. Insgesamt entstand ein Sachschaden von ca. 2000 EUR.

