POL-LB: Bietigheim-Bissingen: Chlorgasaustritt im Bad am Viadukt

Ludwigsburg (ots) - Einen Sachschaden in Höhe von rund 4.000 Euro verursachte ein noch unbekannter Fahrzeuglenker, als er am Montag zwischen 07:15 Uhr und 08:00 Uhr auf dem öffentlichen Wanderparkplatz an der Löchgauer Steige in Besigheim einen ordnungsgemäß geparkten Ford beschädigte und sich anschließend unerlaubt aus dem Staub machte, ohne sich um den Schaden zu kümmern. Das Schadensbild am Heck des Ford deutet ...

