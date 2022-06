Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Ludwigsburg-Pflugfelden: Unfallflucht mit 2.000 Euro Sachschaden

Ludwigsburg (ots)

Einen Sachschaden von etwa 2.000 Euro hinterließ ein bislang unbekannter Fahrzeuglenker, der am Montag zwischen 13.00 Uhr und 14.00 Uhr in der Adolf-Gesswein-Straße Ecke Theodor-Haug-Straße in Pflugfelden eine Unfallflucht verübte. Der Unbekannte streifte vermutlich beim Vorbeifahren einen Citroen, der entgegen der Fahrtrichtung am Fahrbahnrand abgestellt war. Am Citroen konnte gelber Fremdlack festgestellt werden, so dass davon ausgegangen werden kann, dass das Verursacherfahrzeug gelb sein dürfte. Zeugen, die den Unfall beobachtet haben, werden gebeten, sich unter Tel. 07141 18-5353, mit dem Polizeirevier Ludwigsburg in Verbindung zu setzen.

