Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: Räuberischer Diebstahl: Zwei Ladendiebe schubsen Mitarbeiter und flüchten mit gestohlenem Alkohol

Rudolstadt (ots)

Zwei bislang Unbekannte wurden gestern Nachmittag beim Ladendiebstahl in einem Markt in der Trommsdorffstraße in Rudolstadt/ Volkstedt bemerkt. Als die Mitarbeiter die beiden Männer zur Rede stellen wollten, nachdem sie u.a. verschiedene Alkoholika nicht rechtmäßig bezahlt hatten, wurden die Zeugen durch die Unbekannten gestoßen bzw. geschubst. In der Folge gelang die Flucht der Diebe- die Ermittlungen zu den Tätern dauern an. Von Passanten gefertigte Videoaufzeichnungen werden momentan ausgewertet. Vermutlich entwendete das Duo verschiedene Spirituosen im Wert von rund 40,00 Euro.

