Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Unfall mit Personenschaden

Limburgerhof (ots)

Am gestrigen Mittag, gegen 12:10 Uhr, fuhr ein 89-jähriger PKW-Fahrer die B9 in Richtung Speyer. An der Anschlussstelle Limburgerhof/Neuhofen verließ der Herr die B9 und beabsichtigte an der Einmündung zur L533 nach links in Richtung Neuhofen abzubiegen. Hierbei missachtete der Senior die Vorfahrt einer 56-jährigen PKW-Fahrerin, welche die L533 von Neuhofen in Richtung Limburgerhof fuhr, sodass es zum Zusammenstoß kam. Der 89-Jährige verletzte sich leicht und wurde in ein Krankenhaus gebracht. Die 56-Jährige blieb unverletzt, ihr Fahrzeug musste abgeschleppt werden. Der Gesamtschaden beträgt etwa 4.800 Euro.

Original-Content von: Polizeidirektion Ludwigshafen, übermittelt durch news aktuell