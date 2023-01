POL-PDLU: Mit 3.59 Promille im Auto unterwegs

Mutterstadt (ots) - Am gestrigen Nachmittag versuchte ein 63-Jähriger durch Manipulation von Bechern einen Pfandautomaten in einem Supermarkt in der Ludwigshafener Straße zu überlisten. Das Vorhaben wurde jedoch durch einen Mitarbeiter unterbunden. Ermittlungen wegen eines Betrugsversuchs wurden eingeleitet. Rückfragen bitte an: Polizeiinspektion Schifferstadt Telefon: 06235 495-4209 (oder -0) E-Mail: pischifferstadt@polizei.rlp.de https://www.polizei.rlp.de/?id=1377 ...

