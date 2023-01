Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Betrug durch Staubsaugerverkäufer

Böhl-Iggelheim (ots)

Wie erst am gestrigen Tag bekannt wurde, erhielt eine 83-Jährige Mitte November 2022 einen Anruf eines angeblichen Staubsaugervertreters. Der Mann teilte der Dame mit, dass für ihren aktuellen Staubsauger ein Wartungsschutz bestünde. Trotz des Hinweises der 83-Jährigen, dass ihr Staubsauger erst wenige Jahre alt sei, vereinbarte der Vertreter einen persönlichen Termin Anfang Dezember. In der 2. Dezemberwoche kam der Vertreter persönlich zu der Seniorin und pries ihr einen neuen Staubsauger an. Laut dem Vertreter könne sie den neuen Staubsauger für einige Zeit kostenlos testen. Den Staubsauger der 83-Jährigen packte der Mann ein und nahm diesen mit. Kurz vor Weihnachten erhielt die Dame eine Rechnung für den ihr überlassenen Staubsauger in Höhe von 1.400 Euro. Der Staubsauger dürfte jedoch einen deutlich geringeren Wert haben. Im Rahmen der ersten Ermittlungen konnte ein 46-jähriger Tatverdächtiger aus Hessen ermittelt werden. Seitens der Kriminalpolizei erfolgen weitere Ermittlungen.

