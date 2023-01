POL-PDLU: Gemeinsame Presseerklärung der Staatsanwaltschaft Frankenthal und der Polizeiinspektion Speyer - Klärung mehrerer Einbrüche in Schulen und Kindergärten

Speyer (ots) - Am 03.01.2023 gegen 08:30 Uhr befuhr eine 25-Jährige mit ihrem Fahrrad die Burgstraße in Richtung Josef-Schmitt-Straße. Zum gleichen Zeitpunkt fuhr eine 56-jährige Frau mit ihrem Pkw die Josef-Schmitt-Straße in Richtung Burgstraße. An der Einmündung zur Burgstraße übersah die 56-Jährige die von links kommende Radfahrerin, welche Vorrang gehabt hätte. Beim Abbiegevorgang kollidierte die ...

mehr