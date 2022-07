Polizei Bonn

POL-BN: Bonn-Tannenbusch: Kriminalpolizei ermittelt nach Handtaschenraub

Bonn (ots)

Ein bislang unbekannter Jugendlicher entriss einer 43-jährigen Frau am Dienstagabend (26.07.2022) in Tannenbusch die Handtasche.

Zur Tatzeit gegen 20:50 Uhr ging die Geschädigte von der Haltestelle Tannenbusch-Süd über die Hohe Straße in Richtung in Richtung Lievelingsweg, als der Tatverdächtige sich ihr von hinten näherte und an ihrer Handtasche riss. Die 43-Jährige hielt ihre Tasche fest, stürzte in der Folge zu Boden und verletzte sich dabei leicht. Der Unbekannte rannte mit der Handtasche in Richtung der Bahngleise davon. Der Tatverdächtige kann auf der Grundlage von Zeugenangaben bislang folgendermaßen beschrieben werden:

Etwa 16-17 Jahre alt - schwarze, kurze Haare - kurze Hose - schwarzes T-Shirt.

Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen in dem Fall aufgenommen und bittet um Hinweise: Wem ist die beschriebene Person am Dienstagabend im Bereich Tannenbusch-Süd aufgefallen oder wer kann Angaben zum Tatgeschehen machen?

Ihre Hinweise nimmt das zuständige Kriminalkommissariat 14 unter der Rufnummer 0228 15-0 oder per E-Mail an KK14.Bonn@polizei.nrw.de entgegen.

Original-Content von: Polizei Bonn, übermittelt durch news aktuell