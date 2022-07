Polizei Bonn

POL-BN: Bonn-Nordstadt: Zeugen hielten ihn fest - Mutmaßlicher Fahrraddieb festgenommen

Bonn (ots)

Am Dienstagabend (26.07.2022) konnten Beamte der Bonner City-Wache einen mutmaßlichen Fahrraddieb vorläufig festnehmen, den Zeugen am Tatort gestellt hatten. Gegen den 21-Jährigen wird nun ermittelt.

Um 21:10 Uhr hatte ein 31-Jähriger von einem Balkon aus beobachtet, wie sich ein Unbekannter in der Maxstraße an einem mit Schloss gesicherten Fahrrad zu schaffen machte. Er wies mehrere Mitarbeiter einer Altstadtkneipe auf die Situation hin, die umgehend die Verfolgung des Mannes aufnahmen, der das Schloss des rund 1000,- Euro teuren Rades inzwischen geknackt hatte und in Richtung Heerstraße davonfuhr. Den Männern gelang es, den flüchtenden Fahrraddieb noch in der Maxstraße zu stellen und bis zum Eintreffen der zwischenzeitlich alarmierten Streifenwagenbesatzung der Bonner City-Wache festzuhalten.

Der 21-Jährige, der bereits wegen Eigentumsdelikten hinreichend polizeibekannt ist, wurde vorläufig festgenommen und in das Polizeipräsidium gebracht. Die Ermittlungen gegen ihn dauern derzeit noch an.

Original-Content von: Polizei Bonn, übermittelt durch news aktuell