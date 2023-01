Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Unfall mit verletzter Fahrradfahrerin

Am 03.01.2023 gegen 08:30 Uhr befuhr eine 25-Jährige mit ihrem Fahrrad die Burgstraße in Richtung Josef-Schmitt-Straße. Zum gleichen Zeitpunkt fuhr eine 56-jährige Frau mit ihrem Pkw die Josef-Schmitt-Straße in Richtung Burgstraße. An der Einmündung zur Burgstraße übersah die 56-Jährige die von links kommende Radfahrerin, welche Vorrang gehabt hätte. Beim Abbiegevorgang kollidierte die Radfahrerin mit ihrem Vorderrad mit der linken Fahrzeugfront des Autos. Sie stürzte daraufhin vom Fahrrad und klagte über Schmerzen in der Brust. Der Rettungsdienst verbrachte die 25-Jährige in ein nahgelegenes Krankenhaus. Am Fahrzeug und dem Fahrrad entstanden Lackkratzer. Gesamtschaden ca. 1200 Euro

