POL-HAM: Ein Verletzter nach Wohnungsbrand

Hamm-Mitte (ots) - Unbekannte brachen am Mittwoch, zwischen 8.30 Uhr und 15.20 Uhr, in eine Wohnung eines Mehrfamilienhauses auf der Brüderstraße ein. Die Täter konnten auf unbekannte Art und Weise in das Haus gelangen und hebelten in der Folge eine Wohnungstür auf. In der Wohnung wurden sämtliche Räume nach Wertgegenständen durchsucht. Die Einbrecher erbeuteten Bargeld. Zeugenhinweise nimmt die Polizei Hamm unter 02381-916-0 oder per E-Mail an ...

