Polizeipräsidium Hamm

POL-HAM: Schwerpunkteinsatz der Polizei für mehr Sicherheit im Straßenverkehr

Hamm-Bockum-Hövel (ots)

Die Polizei Hamm führte am Dienstag, 22. November, einen Schwerpunkteinsatz für mehr Sicherheit im Straßenverkehr durch.

Zwischen 16 und 24 Uhr wurden auf der Römerstraße, der Wittekindstraße und der Heessener Straße Verkehrskontrollen durchgeführt.

Insgesamt wurden 122 Fahrzeuge angehalten und 28 Verstöße festgestellt. Darunter fielen nicht angelegte Sicherheitsgurte, während der Fahrt genutzte Mobiltelefone oder zu schnelles Fahren.

Auf der Römerstraße hielten die Beamten einen 23-jährigen Peugeotfahrer aus Lohmar an, der mit mehreren Anzeigen rechnen muss: er war nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis, stand unter Drogeneinfluss und hatte Drogen in seinem Auto dabei. In der Polizeiwache musste er eine Blutprobe abgeben.(hei)

