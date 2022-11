Polizeipräsidium Hamm

POL-HAM: Radfahrerin nach Zusammenstoß gesucht

Hamm-Heessen (ots)

Nach einem Zusammenstoß zwischen zwei Radfahrerinnen am Freitag, 18. November, auf dem Geh- und Radweg der Kanalbrücke an der Münsterstraße, wurde eine 16-Jährige leicht verletzt.

Der 16-jährigen Radfahrerin kamen gegen 7.45 Uhr zwei Radfahrerinnen entgegen, die nebeneinander fuhren. Eine der beiden Nebeneinanderfahrenden stieß mit ihrem Lenker und Rückspiegel gegen Arm und Hand der 16-Jährigen und fuhr weiter ohne anzuhalten.

Die Gesuchte ist zwischen 14 und 17 Jahre alt, hat eine athletische Figur und trug einen Fahrradhelm mit reflektierendem Überzug sowie eine reflektierende Warnweste. Sie fuhr auf einem Damen-Hollandrad mit einem linksseitig am Lenker befestigten Außenspiegel.

Hinweise auf die flüchtige Radfahrerin bitte an die Polizei Hamm unter Telefon 02381 916-0 oder per E-Mail an hinweise.hamm@polizei.nrw.de. (hei)

