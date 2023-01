Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: (Frankenthal) - Verkehrsunfall mit leicht verletzter Person

Frankenthal (ots)

Am 03.01.2023, gegen 12.40 Uhr, befuhr ein 60-jähriger Mann aus Bensheim mit seinem Pkw den Nordring in Richtung Wormser Straße. An der Kreuzung zur Beindersheimer Straße überfuhr er aus bislang nicht geklärten Gründen die Kreuzung bei Rotlicht und kollidierte mit einer 40-jährigen Frau aus Beindersheim, welche zu diesem Zeitpunkt mit ihrem Pkw von der Beindersheimer Straße in den Nordring einbiegen wollte. An beiden Pkw entstand Totalschaden, die Frau wurde hierbei leicht verletzt. Der Gesamtschaden wird auf etwa 21.000 Euro geschätzt.

Zeugen werden gebeten sich an die Polizeiinspektion Frankenthal unter der Tel.-Nr.: 06233/313-0 oder an die Polizeiwache Maxdorf unter der Tel.-Nr.: 06237/934-1100 zu wenden. Gerne nehmen wir Ihre Hinweise auch per E-Mail unter pifrankenthal@polizei.rlp.de entgegen.

