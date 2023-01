Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Beleidigungen enden in einer Köperverletzung

Speyer (ots)

Am 30.12.2022 gegen 18:21 Uhr kam es in einem Supermarkt in der Dudenhofer Straße zunächst zu einer verbalen Auseinandersetzung und mehreren Beleidigungen zwischen einem russischstämmigen und einem ukrainisch stämmigen Paar. Hintergrund war ein in ukrainischen Nationalfarben getragener Jogginganzug eines beteiligten Mannes. Der Streit verlagerte sich auf dem angrenzenden Parkplatz, auf dem es im Anschluss zu einer wechselseitigen Körperverletzung kam. Alle Beteiligten machten leichte Verletzungen geltend.

