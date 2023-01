Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Unfall zwischen Transporter und Pedelecfahrer (11/0201)

Speyer (ots)

Am 02.01.2023 gegen 10:20 Uhr befuhr ein 46-Jähriger Mann mit seinem Transporter die Industriestraße in Fahrtrichtung TÜV. Zeitgleich fuhr ein 30-jähriger Pedelec-Fahrer den Radweg in dieselbe Fahrtrichtung. Der 46- Jährige Mann bog in Höhe eines Autohauses auf den Parkplatz ein und übersah den bevorrechtigten Radfahrer auf dem Radweg, weshalb es zum Zusammenstoß mit diesem kam. Hierbei wurde der Radfahrer leicht verletzt und musste durch den hinzugerufenen Rettungsdienst in ein nahgelegenes Krankenhaus verbracht werden. Am Transporter entstand ein Sachschaden von ca. 300 Euro.

