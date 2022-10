BPOLD-B: Schleusung auf der BAB 12 aufgedeckt

Berlin - Mitte (ots) - Die Bundespolizei nahm in der Nacht zu Dienstag einen Taschendieb am Bahnhof Gesundbrunnen fest. Aufgrund verschiedener offener Fahndungen kam der Mann in Haft. Gegen 23 Uhr verursachte der Mann einen Nothalt auf einer Rolltreppe und stahl einem vor ihm stehenden Reisenden die Geldbörse aus der Gesäßtasche. Mitarbeiter der DB-Sicherheit beobachteten die Tat und hielten den Dieb bis zum Eintreffen alarmierter Bundespolizisten fest. Bei der ...

