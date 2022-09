Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Murg: Brennender Lkw-Anhänger

Freiburg (ots)

Am Montag, 19.09.2022, gegen 17:00 Uhr, hat ein Lkw-Anhänger in Murg-Niederhof gebrannt. Der Fahrer hatte angehalten, da ein Reifen am Anhänger geplatzt war. Als er nachsah, erkannte er Flammen unter dem Anhänger. Er koppelte diesen vom Zugfahrzeug ab und verständigte die Feuerwehr. Trotz des schnellen Einsatzes brannte der Anhänger komplett nieder. Am Getränkeanhänger entstand ein Sachschaden von rund 60000 Euro. Er musste abgeschleppt werden. Auch der Zaun eines angrenzenden Hauses wurde leicht in Mitleidenschaft gezogen. Feuerwehr, Rettungsdienst und Polizei waren mit insgesamt sieben Fahrzeugen im Einsatz.

