POL-FR: Breisach - Mit Alkohol auf E-Scooter

Freiburg (ots) - Ein Unbekannter schlug in der Nacht von Freitag, 16.09.2022, auf Samstag, 17.09.2022, eine Scheibe eines Schlafzimmerfensters ein, um in einem Mehrfamilienhaus in der Rheinstraße in eine Wohnung zu gelangen. Augenscheinlich wurde die ganze Wohnung durchsucht. Ob etwas gestohlen wurde ist hier noch nicht bekannt, da sich die Bewohnerin im Urlaub ...

mehr