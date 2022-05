Kreispolizeibehörde Heinsberg

POL-HS: Beim Einkaufen bestohlen/ Polizei sucht Zeugen

Heinsberg (ots)

Während sie im Edeka Markt an der Ostpromenade einkaufte, stahlen bislang unbekannte Täterinnen am Mittwoch, 25. Mai, gegen 11.30 Uhr, einer 83-jährigen Frau aus Heinsberg die Handtasche. Die Seniorin hatte die Tasche an den Einkaufswagen gehängt. Während sie sich umdrehte, um Gemüse zu greifen, griff eine bislang unbekannte Frau sich die Tasche und entfernte sich gemeinsam mit einer weiteren weiblichen Person. Die Tat wurde videografiert. Die Diebin war etwa 18 bis30 Jahre alt, hatte eine dünne Statur, lange schwarze Haare und war mit einer Jeanshose sowie einer Jeansjacke bekleidet. Sie trug zudem weiße Sneakter sowie eine weiße Basecap und führte einen schwarzen Rucksack und eine Einkaufstasche mit sich. Ihre Begleiterin war in ähnlichem Alter, hatte auch eine dünne Statur, lange schwarze Haare und war gleich gekleidet. Sie trug allerdings keine Kappe auf dem Kopf. Wer hat die beiden Frauen gesehen oder kann Angaben zu ihrer Identität machen? Hinweise zu dieser Tat nimmt das Kriminalkommissariat in Geilenkirchen unter der Telefonnummer 02452 920 0 entgegen. Alternativ können Informationen auch online über das Hinweisportal der Polizei übermittelt werden,https://polizei.nrw/artikel/anzeige-hinweis.

