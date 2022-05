Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Ludwigsburg: Mercedes-Lenker fährt Fußgängerin an

Ludwigsburg (ots)

Am Montag kam es gegen 08.50 Uhr in der Martin-Luther-Straße in Ludwigsburg zu einem Unfall, bei dem eine 48 Jahre alte Fußgängerin schwer verletzt wurde. Die Frau wollte die Martin-Luther-Straße auf Höhe eines Discounters überqueren. Nahezu zeitgleich bog ein 45-jähriger Mercedes-Lenker vom Parkplatz des Discounters kommend in die Martin-Luther-Straße ein. Trotz Verbots bog er hierbei nach links ab. In der Folge kam es zu einem Zusammenstoß zwischen seinem PKW und der Fußgängerin, die mittig der Fahrbahn auf der dortigen Sperrfläche stand. Die Frau stürzte in der Folge zu Boden. Sie musste vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht werden. Am PKW entstand kein Sachschaden.

