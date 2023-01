POL-PDLU: Ingewahrsamnahme eines alkoholisierten Flaschenwerfers

Limburgerhof (ots) - Am 30.12.2022 kam es in den frühen Abendstunden zu zwei Wohnungseinbrüchen in Limburgerhof, am folgenden Morgen zu einem weiteren: In einem Fall drangen vermutlich mehrere Täter in ein Wohnhaus in der Mußbacher Straße ein, obwohl ein Anwohner zu Hause war: Der Sohn der Familie hielt sich im komplett abgedunkelten Haus im Keller zum Computerspielen auf, wobei er ein Headset trug. Aufgrund dessen ...

