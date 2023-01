Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Mehrere Wohnungseinbrüche in Limburgerhof

Limburgerhof (ots)

Am 30.12.2022 kam es in den frühen Abendstunden zu zwei Wohnungseinbrüchen in Limburgerhof, am folgenden Morgen zu einem weiteren:

In einem Fall drangen vermutlich mehrere Täter in ein Wohnhaus in der Mußbacher Straße ein, obwohl ein Anwohner zu Hause war: Der Sohn der Familie hielt sich im komplett abgedunkelten Haus im Keller zum Computerspielen auf, wobei er ein Headset trug. Aufgrund dessen nahm er die Täter kaum war. Als er schließlich doch Geräusche im Anwesen vernahm und nachschaute, bemerkte er Taschenlampenschein. Die unbekannten Täter hatten ihn jedoch offensichtlich vorher schon bemerkt und flüchteten aus dem Anwesen. Nach derzeitigem Ermittlungsstand entstand ein Sachschaden im niedrigen vierstelligen Eurobereich. Im Zweiten Fall drangen unbekannte Täter in ein Haus im Hermann-Löns-Weg ein. Zum entstanden Schaden können derzeit noch keine genauen Angaben gemacht werden.

Am Silverstervormittag vernahm eine Zeugin auf einem Spielplatz ein Klirrgeräusch, ausgehend von einem Anwesen der August-Becker-Straße. Kurz darauf sah sie einen Mann von dem Grundstück flüchten. Bei der Überprüfung durch die Polizei wurde eine eingeschlagene Scheibe einer Terrassentür festgestellt, außerdem waren verschiedene Möbelstücke im Innern durchwühlt. Die Schadenshöhe steht noch nicht fest. Die Fahndung nach dem Tatverdächtigen verlief bislang erfolglos.

