Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Pkw überschlägt sich bei Böhl-Iggelheim - Fahrerin leicht verletzt

Böhl-Iggelheim (ots)

Am Freitag, dem 30.12.2022, ereignete sich gegen 19:05 Uhr ein nicht alltäglicher Verkehrsunfall auf der Ortsumgehung von Böhl-Iggelheim (L528). Eine 36-jährige Frau aus Nordrhein-Westfalen war in ihrem Opel Corsa in Richtung Meckenheim unterwegs. Vermutlich aus Unachtsamkeit geriet sie mit der rechten Fahrzeugseite in den Grünstreifen. Nach derzeitigem Ermittlungsstand schaukelte sich das Fahrzeug hiernach durch mehrfaches heftiges Korrigieren auf, kam nach rechts von der Fahrbahn ab und überschlug sich mehrfach in der dortigen Böschung, bis es schließlich wieder auf den Rädern zum Stehen kam. Die Fahrerin wurde durch den spektakulären Unfall nach derzeitigem Erkenntnisstand nur leicht verletzt; sie wurde in ein nahegelegenes Krankenhaus gebracht. An ihrem Pkw entstand Totalschaden.

Original-Content von: Polizeidirektion Ludwigshafen, übermittelt durch news aktuell