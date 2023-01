Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Silvesternacht verlief weitestgehend ruhig

Speyer (ots)

Die Silvesternacht verlief für die Polizei Speyer weitestgehend ruhig. Die Polizeibeamt*innen wurden u.a. mehrfach zu Ruhestörungen gerufen.

Um 00:45 Uhr wurde die Polizei zu verbalen Streitigkeiten in die Josef-Schmitt-Straße in Speyer gerufen. Im Rahmen dieser Streitigkeiten warf ein 16-Jähriger einen Joint in das angrenzende Gebüsch. Gegen ihn wurde ein Strafverfahren wegen Verstoßes gegen das Betäubungsmittel eingeleitet.

Am Ende des Nachtdienstes kam es in Harthausen zu einem Raub auf einen 21-jährigen. Dieser kam zunächst mit einem Taxifahrer verbal in Streitigkeiten, da er mit dem geforderten Betrag von 20EUR nicht einverstanden war. Noch während der Geschädigte mit der Taxizentrale telefonierte, kamen zwei Fahrzeuge (BMW)angefahren. Aus beiden Autos stiegen zwei männliche Personen aus, welche auf den Geschädigten mit Schlägen einwirkten. Ein bisher unbekannter Täter forderte nun einen höheren Geldbetrag (50EUR), welcher der 21-jährige Geschädigte zahlte. Der bisher unbekannte Täter flüchtete mit seinem Pkw vom Tatort. Der junge Mann erlitt Schmerzen im Gesicht.

Wer kann Angaben zur Tat machen oder kann in sonstiger Weise sachdienliche Hinweise zum Vorfall machen? Zeugenhinweise nimmt die Polizei Speyer unter der Tel. 06232-1370 oder per E-Mail an pispeyer@polizei.rlp.de entgegen.

