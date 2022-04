Polizeidirektion Pirmasens

POL-PDPS: Diebstähle aus Handtaschen

Zweibrücken (ots)

Am Mittwoch, dem 06.04.2022, in der Zeit von 10:30 Uhr bis 11:30 Uhr, wurden in einem Geschäft in der Fußgängerzone, 2 Kundinnen aus ihren Handtaschen die Portemonnaies entwendet. In den Geldbörsen hatten sich sowohl Bargeld, als auch Bankkarten und Ausweisdokumente befunden. Die Polizei weist in diesem Zusammenhang nochmals darauf hin, dass Taschendiebstähle in letzter Zeit leider gehäuft zu verzeichnen sind, und rät daher dazu, bei Einkäufen auf das Mitführen von Handtaschen möglichst zu verzichten.|pizw

