Bundespolizeidirektion Sankt Augustin

BPOL NRW: Hilferuf per Handzeichen - Reisender alarmiert Bundespolizei

Dortmund (ots)

In den frühen Morgenstunden des 03. Juni soll ein Mann eine 20-Jährige am Hauptbahnbahnhof Dortmund an die Brust gefasst und sie gegen ihren Willen geküsst haben. Aufgrund eines Handzeichens informierte ein Reisender die Bundespolizei.

Gegen 00:30 Uhr informierte ein 20-Jähriger die Bundespolizei, da eine Frau ein Hilferuf per Handzeichen (rechte Hand auf dem Rücken und Daumen mit Fingern umschlossen) gezeigt haben soll. Die Frau soll sich auf dem Vorplatz des Dortmunder Hauptbahnhofs aufhalten.

Auf dem Weg dorthin, sprach der Zeuge die Bundespolizisten an und deutete auf eine Frau, welche sich neben einem Mann auf Höhe des Taxi-Standes aufhielt. Die Beamten sprachen die beiden Personen an. Während des Gesprächs gab die 20-Jährige keinerlei Hinweise auf ein Hilfeersuchen. Ihr 42-jähriger Begleiter überreichte den Beamten eine albanische Identitätskarte.

Da zu diesem Zeitpunkt keinerlei Hinweise vorlagen, entließen die Beamten den Mann, welcher sich anschließend in Richtung Innenstadt begab. Die 20-Jährige begleitete die Einsatzkräfte zur Bundespolizeiwache. Auf dem Weg dorthin, äußerte die Deutsche, dass der 42-Jährige ihr an die Brust gefasst und versucht habe, sie zu küssen. Sie habe sich daraufhin weggedreht und deutlich gemacht, dass sie damit nicht einverstanden sei. Eine sofort eingeleitete Nahbereichsfahndung verlief ohne Erfolg.

Die Dortmunderin gab an, dass sie den Mann zuvor in einer Regionalbahn kennengelernt habe. Anschließend seien die Beiden in ein Restaurant gegangen. Während des Aufenthaltes habe der 42-Jährige ihr immer wieder sexuelle Avancen gemacht. Auf dem Vorplatz des Dortmunder Hauptbahnhofs sei es dann zu der sexuellen Übergriffen gekommen.

Aufgrund ihres labilen Zustandes erklärte sich die Geschädigte anschließend bereit, zur weiteren Behandlung ein Krankenhaus aufzusuchen. Ein Rettungswagen brachte die 20-Jährige dorthin.

Mit Hilfe einer Videoauswertung stellten die Beamten fest, dass der 42-Jährige kurze Zeit später mit der RB1 in Richtung Bochum Hauptbahnhof fuhr.

Bundespolizisten leiteten ein Ermittlungsverfahren wegen sexueller Nötigung gegen den albanischen Staatsbürger ein.

Original-Content von: Bundespolizeidirektion Sankt Augustin, übermittelt durch news aktuell