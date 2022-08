Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Bürgersteig und Fahrbahn nach Wasserrohrbruch aufgebrochen

Stuttgart-Mitte (ots)

Aus bislang nicht abschließend geklärten Gründen ist am Mittwochmorgen (31.08.2022) ein Wasserrohr in der Urbanstraße gebrochen. Ein Zeuge meldete gegen 07.50 Uhr die aufgebrochene Fahrbahn, aus der Wasser sprudeln würde. Vor Ort stellten die Beamten fest, dass sich auch der Bürgersteig bereits anhob und das Wasser über die Urbanstraße in eine dortige Baustelle lief. Verständigte Mitarbeiter des Energieversorgers kamen vor Ort und stellten das Wasser ab. Die Urbanstraße wurde ab der Ecke Ulrichstraße und der Ecke Archivstraße bis auf weiteres gesperrt. Die Reparaturmaßnahmen dauern an. Stand: 09.00 Uhr

