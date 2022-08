Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Passanten bedroht und verletzt - Zeugen und weitere Geschädigte gesucht

Stuttgart-Untertürkheim (ots)

Polizeibeamte haben am Samstagabend (27.08.2022) einen 24 Jahre alten Mann vorläufig festgenommen, der im Verdacht steht, sowohl einen 15 Jahre alten Jugendlichen als auch einen 19 Jahre alten Mann bedroht und ins Gesicht geschlagen zu haben sowie weitere Personen mit Glasflaschen beworfen zu haben. Der 24-Jährige traf gegen 19.00 Uhr auf eine Personengruppe am Karl-Benz-Platz und fragte nach Feuer. Als sie ihm erklärten, dass sie kein Feuerzeug mit sich führten, verhielt sich der Mann äußerst aggressiv und warf eine Glasflasche nach einem unbekannten Passanten, die ihn am Oberkörper traf. Anschließend schlug er den beiden 15- und 19-Jährigen, die sich ebenfalls am Karl-Benz-Platz aufhielten, unvermittelt ins Gesicht und bedrohte sie mit einer Schere. Die beiden rannten daraufhin in Richtung des Inselbads davon, wobei der 24-Jährige sie ein Stück verfolgte und anschließend in Richtung des Bahnhofs davonlief. Alarmierte Polizeibeamte nahmen den Mann kurz darauf im Bereich der Gleise fest. Da der 24-Jährige nur wenige Stunden zuvor eine weitere Person mit einer Glasflasche verletzte hatte, nahmen die Beamten den Mann für die Nacht in Gewahrsam. Zeugen sowie weitere Geschädigte, insbesondere der Passant, den die Glasflasche traf, werden gebeten, sich unter der Rufnummer +4971189903500 bei den Beamtinnen und Beamten des Polizeireviers 5 Ostendstraße zu melden.

