POL-S: Staatsanwaltschaft und Polizei Stuttgart geben bekannt: Nach mutmaßlichen Schüssen - Zeugen gesucht

Stuttgart-Zuffenhausen (ots)

Aufgrund der bisher durchgeführten Ermittlungen im Zusammenhang mit der Schussabgabe in der Burgunderstraße am 20.07.2022 (siehe https://t1p.de/nx1tf), sucht die Polizei nun Zeugen zu einem weiteren Vorfall, bei dem in der Nacht zum 01.08.2022 im Bereich des Bahnhofs Zuffenhausen mutmaßlich Schüsse gefallen sind. Zeugen riefen gegen 00.25 Uhr die Polizei und gaben an, dass sie aus dem Bereich der Wendefläche am Bahnhof mehrere Schüsse gehört haben. Alarmierte Polizeibeamte überprüften sofort den Bereich, stellten aber keine Personen oder verdächtige Fahrzeuge fest. Ob die mutmaßlichen Schüsse im Bereich des Bahnhofs in Zusammenhang stehen mit einer Schussabgabe am 20.07.2022 in der Burgunderstraße, ist Gegenstand der laufenden Ermittlungen. Zeugen werden gebeten, sich unter der Rufnummer +4971189905778 bei der Kriminalpolizei zu melden.

