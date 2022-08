Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Trio erpresst 18-Jährigen - Zeugen gesucht

Stuttgart-Bad Cannstatt (ots)

Drei Männer haben in der Nacht zum Dienstag (30.08.2022) einen 18 Jahre alten Mann in der Burckhardtstraße bedroht und erpresst. Der 18-Jährige war gegen 01.30 Uhr im Bereich der Unterführung bei der Stephanuskirche unterwegs, als drei Männer auf ihn zukamen. Einer von ihnen hielt dabei ein Messer in der Hand und verlangte zunächst Geld und da er kein Bargeld dabeihatte, schließlich sein Smartphone. Im Anschluss flüchteten die Täter mit dem Handy in Richtung der Schmidener Straße. Die Fahndung, bei der auch ein Polizeihubschrauber eingesetzt war, verlief ergebnislos. Der Mann, der das Messer trug, war zwischen 180 und 190 Zentimeter groß, hatte eine massige Statur und soll mit deutsch mit osteuropäischem Akzent gesprochen haben. Er trug eine dünne schwarze Kapuzenjacke und ein schwarzes Tuch als Maskierung im Gesicht. Die anderen beiden Komplizen waren zwischen 175 und 180 Zentimeter groß, hatten eine schlanke Statur und waren schwarz gekleidet. Zeugen werden gebeten, sich unter der Rufnummer +4971189905778 bei den Beamtinnen und Beamten der Kriminalpolizei zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Stuttgart, übermittelt durch news aktuell