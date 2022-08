POL-S: Staatsanwaltschaft und Polizei Stuttgart geben bekannt: Testosteron, Trenbolon und Ecstasy gefunden - Tatverdächtiger festgenommen

Stuttgart-Bad Cannstatt/-Plieningen (ots) - Unbekannte sind zwischen Mittwoch (24.08.2022) und Sonntag (28.08.2022) in Wohnungen am Begonienweg sowie an der Straße Beim Bild eingebrochen. Die Täter gelangten ersten Ermittlungen zufolge zwischen Mittwoch, 18.00 Uhr und Freitag, 11.30 Uhr über ein offenstehendes Kellerfenster in das Einfamilienhaus am Begonienweg und ...

mehr