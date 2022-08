Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Mindestens neun Fahrzeuge beschädigt - Zeugen gesucht

Stuttgart-Wangen (ots)

Unbekannte haben am Wochenende (27./28.08.2022) mehrere Fahrzeuge im Bereich der Nähterstraße beschädigt. Ein Autobesitzer stellte seinen Mercedes am Samstag, gegen 10.00 Uhr auf Höhe der Hausnummer 80 ab. Als er am Folgetag gegen 10.20 Uhr wieder zu seinem Fahrzeug zurückkam, bemerkte er mehrere Kratzer und einen umgeknickten Seitenspiegel. Die verständigten Beamten stellten in der Folge Beschädigungen an acht weiteren Fahrzeugen fest. Zeugen sowie weitere Geschädigte werden gebeten, sich unter der Rufnummer +4971189903500 an die Beamtinnen und Beamten des Polizeireviers 5 Ostendstraße zu wenden.

