POL-LB: Jettingen: Fahrzeugführer schanzt über Kreisverkehr

Am Freitagabend gegen 20:20 Uhr befuhr ein 25-jähriger VW-Lenker die K1030 von Herrenberg in Richtung Nagold. Beim Kreisverkehr K1030/K1024 bei Oberjettingen schanzte der VW-Fahrer aus bislang ungeklärter Ursache über den Kreisverkehr und kam auf der gegenüberliegenden Seite an der Leitplanke zum Stehen. Der VW war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Der Fahrer wurde bei dem Unfall nicht verletzt. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von circa 16.000 EUR.

