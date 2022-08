Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Frontalzusammenstoß am Birkenkopf- Zeugen gesucht

Stuttgart-West (ots)

Drei Verletzte und mehrere 10.000 Euro Schaden sind die Bilanz eines Verkehrsunfalls, der sich am Montagnachmittag (29.08.2022) in der Geißeichstraße ereignet hat.

Ein 83 Jahre alter Skoda-Fahrer war kurz nach 15.00 Uhr in der Geißeichstraße in stadtauswärtiger Richtung unterwegs. Kurz vor der Rotenwaldstraße kam er aus bislang unbekannten Gründen nach links ab und stieß frontal mit dem Opel eines 53-Jährigen zusammen, der stadteinwärts unterwegs war. Die beiden beteiligten Autofahrer sowie die 78 Jahre alte Beifahrerin im Skoda erlitten Verletzungen. Rettungskräfte kümmerten sich um die Verletzten und brachten sie in Krankenhäuser. Während der Unfallaufnahme kam es zu erheblichen Verkehrsbehinderungen. An beiden Fahrzeugen entstand Totalschaden, sie mussten abgeschleppt werden.

