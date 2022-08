Bundespolizeiinspektion Karlsruhe

BPOLI-KA: Gefährliche Körperverletzung zum Nachteil eines 66-Jährigen - Zeugen gesucht

Wiesloch (ots)

Bereits am Morgen des Dienstags, 16. August 2022, wurde ein 66-Jähriger in der Regionalbahn 68 (Fahrweg Frankfurt/ Main - Wiesloch-Walldorf) am Bahnhof Wiesloch Opfer einer gefährlichen Körperverletzung. Vorausgegangen war eine verbale Auseinandersetzung des Geschädigten mit dem bislang unbekannten Tatverdächtigen.

Gegen 09:50 Uhr schob der Tatverdächtige beim Aussteigevorgang sein mitgeführtes Fahrrad hinterrücks in die Beine des Geschädigten. Der 66-Jährige fiel durch den Angriff auf dem Bahnsteig zu Boden. Hierbei zog er sich Verletzungen an der Hüfte sowie an den Händen zu.

Zum aktuellen Zeitpunkt liegen keine Hinweise auf den Täter vor. Die Bundespolizeiinspektion Karlsruhe hat die Ermittlungen wegen gefährlicher Körperverletzung gegen unbekannt aufgenommen.

Der Geschädigte beschreibt den Tatverdächtigen wie folgt: männlich, deutsch, circa 180-185 cm groß, schlank mit kurzen, schwarzen Haaren. Zur Tatzeit habe der Unbekannte ein cremefarbenes E-Bike im Stile eines Klapprades mit sich geführt.

Personen, die sachdienliche Hinweise zum Täter oder dem Tathergang machen können, werden gebeten sich mit der Bundespolizeiinspektion in Verbindung zu setzen. Dies kann telefonisch unter der Rufnummer 0721-120160 oder über das Kontaktformular unter www.bundespolizei.de erfolgten. Zudem nimmt jede Polizeidienststelle Hinweise entgegen.

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Karlsruhe, übermittelt durch news aktuell