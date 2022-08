Bundespolizeiinspektion Karlsruhe

BPOLI-KA: Zugtüren schließen sich - Kinder bleiben am Bahnsteig zurück

Mannheim (ots)

Sonntagmittag (28. August) verabschiedete sich eine 34-Jährige am Hauptbahnhof Mannheim im Zug von Freunden. In der Zwischenzeit schlossen sich die Zugtüren und der Zug fuhr ab. Am Bahnsteig zurück blieben die Kinder der Frau.

Gegen 12:50 Uhr begleitete die 34-jährige Mutter, zusammen mit ihrer 5-jährigen Tochter und ihrem 1-jährigen Sohn, Bekannte zum Zug am Bahnsteig 8. Um sich zu verabschieden, begab sich die Frau kurzzeitig in den Zug, ihre Kinder blieben hierbei am Bahnsteig zurück.

Während der Verabschiedung schlossen sich die Türen und der Zug nahm seine Fahrt auf.

Ein aufmerksamer Mitarbeiter der Deutschen Bahn AG bemerkte den Vorfall und alarmierte die Bundespolizei.

Die Beamten begaben sich unverzüglich zur Örtlichkeit und konnten die Kinder in Empfang nehmen.

Über eine Kontaktaufnahme mit dem Triebfahrzeugführer des abgefahrenen Zuges konnte der Mutter mitgeteilt werden, dass ihre Kinder bei der Bundespolizei am Hauptbahnhof sind. Der Zug hielt außerplanmäßig am Haltepunkt Mannheim-Handelshafen, wo die 34-Jährige aussteigen und ihren Weg zurück zum Hauptbahnhof aufnehmen konnte.

Diese traf kurze Zeit später überglücklich auf der Dienststelle ein und nahm ihre Kinder wohlbehalten wieder in die Arme.

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Karlsruhe, übermittelt durch news aktuell