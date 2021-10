Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Landkreis Wesermarsch: Polizei stoppt nach Hinweis berauschten Fahrzeugführer auf der B 212

Delmenhorst (ots)

Am Sonnabend, 02.10.2021, wird der Polizeidienststelle in Nordenham gegen 22:40 Uhr durch einen Verkehrsteilnehmer eine mögliche Trunkenheitsfahrt auf der B 211 kurz vor Brake gemeldet. Dabei wurde mitgeteilt, dass ein PKW Fiat durch sogenannte "Schlangenlinien" auffallen würde, wobei der Pkw mehrmals entweder in den Seitenraum oder auf die Gegenfahrbahn geraten wäre. Auch bei der Weiterfahrt auf der B 212 in Richtung Nordenham kann diese unsichere Fahrweise durch den Verkehrsteilnehmer beobachtet werden. Einsatzkräfte der Polizei Brake können den PKW letztlich auf der B 212 auf Höhe der Ausfahrt Hiddingen anhalten und kontrollieren. Ein durchgeführter freiwilliger Atemalkoholtest ergibt bei dem 35-jährigen Fahrzeugführer einen Wert von 0,94 Promille. Zudem ergeben sich Hinweise auf die Beeinflussung durch Betäubungsmittel. Neben der Blutentnahme erfolgte die Beschlagnahme des Führerscheines des Beschuldigten.

