Kreispolizeibehörde Viersen

POL-VIE: Kreis Viersen: Schwerpunktkontrolle für mehr Radfahrsicherheit

Kreis Viersen (ots)

Am vergangenen Donnerstag waren zahlreiche Teams der Viersener Polizei unterwegs und kontrollierten fleißig Autos und Fahrräder, natürlich auch Pedelecs samt Fahrerinnen und Fahrer. In vielen Gesprächen sensibilisierten die Einsatzkräfte die Auto- und Radfahrenden. Das Ziel ist, die Unfälle grundsätzlich und insbesondere unter Beteiligung von Radfahrenden zu reduzieren. Die Gründe für Unfälle sind vielfältig. Aber in den meisten Fällen ist die Ursache in einem falschen Verhalten von Beteiligten zu finden. Denn Unfälle passieren nicht, sie werden verursacht. Örtlicher Schwerpunkt der Kontrollen waren die Kommunen Nettetal, Kempen, Viersen und Willich. Insgesamt verwarnten die Einsatzkräfte 37 Radfahrende. Zwölf von ihnen waren minderjährig. In solchen Fällen schreibt die Polizei einen Brief an die Erziehungsberechtigten, damit diese gemeinsam mit ihrem Kind zum Beispiel etwaige Mängel am Rad reparieren. Mit dem Brief regt die Polizei weiter an, dass Eltern mit ihren Kinder mehr Rad fahren, um das richtige Verhalten im Straßenverkehr zu trainieren. Bei den motorisierten Fahrzeugen wurden insgesamt 26 Führerinnen und Führern verwarnt, überwiegend wegen Vorfahrtsverstößen. Gegen einen Fahrer eines Kleinkraftrades fertigten die Einsatzkräfte eine Anzeige, da er nicht im Besitz der erforderlichen Fahrerlaubnis war./wg (1012)

