Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Darmstadt: 51-Jähriger bei versuchtem Fahrraddiebstahl ertappt

Ermittlungsverfahren eingeleitet

Darmstadt (ots)

Wegen eines versuchten Fahrraddiebstahls ist ein 51 Jahre alter Mann am Dienstagnachmittag (1.11.) im Haardtring aufgefallen. Gegen 13 Uhr hatten Polizeibeamte den Tatverdächtigen im Haardtring kontrolliert, nachdem er sich an dem Schloss eines Mountainbikes zu schaffen gemacht hatte. Wie sich bei der Überprüfung herausstellte, war er nicht der Besitzer des Velos und somit erhärtete sich der Verdacht. Gegen den 51-Jährigen wurde ein Ermittlungsverfahren eingeleitet. In diesem wird er sich zukünftig strafrechtlich verantworten müssen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Südhessen, übermittelt durch news aktuell