Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Darmstadt-Nord: Versuchter Einbruch in Pfarrhaus

Zeugen gesucht

Darmstadt (ots)

Wie der Polizei jetzt bekannt wurde, hatten es noch unbekannte Täter in den zurückliegenden Tagen auf ein Pfarrhaus in der Schlossgartenstraße abgesehen und den Versuch unternommen, gewaltsam in das Gebäude zu gelangen. Nach bisherigen Erkenntnissen ist die Tatzeit zwischen Donnerstag (27.10.) und Montag (31.10.) einzugrenzen. Durch ihr Vorgehen verursachten die Kriminellen Schaden an gleich mehreren Außentüren. Die Schadenssumme beläuft sich nach aktuellen Schätzungen auf mehrere Hundert Euro. Das Kommissariat 21/22 von der Darmstädter Kripo ist mit dem Fall betraut und sucht Zeugen. Wer im genannten Tatzeitraum verdächtige Beobachtungen gemacht hat, wird gebeten, sich bei den Ermittelnden zu melden. Unter der Rufnummer 06151/9690 ist das Kommissariat 21/22 für alle sachdienlichen Hinweise zu erreichen.

