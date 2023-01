Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: PKW-Fahrer verursacht alkoholisiert einen Unfall

Hochdorf-Assenheim (ots)

Am gestrigen Abend, gegen 21:35 Uhr, teilte ein Fahrzeugführer mit, dass er im Bereich des Kreisverkehrs (Ortsausgang Hochdorf Assenheim, L530) einen lauten Knall wahrgenommen habe und ihm hiernach ein beschädigter PKW entgegengekommen sei. Im Kreisverkehr konnten durch die Beamten Fahrzeugteile eines VW aufgefunden und sichergestellt werden. Im Rahmen der Fahndung konnte ein beschädigter PKW (VW Golf) ohne Insassen am Straßenrand (Ortsausgang Hochdorf-Assenheim in Richtung Rödersheim-Gronau) festgestellt werden. Die im Kreisverkehr aufgefundenen Fahrzeugteile konnten dem besagten PKW zugeordnet werden. Der unverletzte 52-jährige dazugehörige Fahrer aus dem Landkreis Südwestpfalz konnte im Nahbereich aufgegriffen werden. Der Mann "schwankte" den Beamten entgegen. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von 1,7 Promille, sodass eine Blutentnahme und die Beschlagnahme des Führerscheins erfolgten. Aufgrund der Spurenlage fuhr der 52-Jährige die L530 von Dannstadt-Schauernheim in Richtung Hochdorf-Assenheim, kam im Kreisverkehr von der Fahrbahn ab und beschädigte Verkehrszeichen. Der PKW wurde abgeschleppt und die Fahrbahn gereinigt. Insgesamt entstand Sachschaden von etwa 5.000 Euro. Ein Ermittlungsverfahren wurde eingeleitet.

