POL-WHV: Stationäre Polizeilage in der Innenstadt

Jever (ots) - In der Zeit von Samstag, 11.06., bis Montag 13.06.22, wurden im Bereich des Mirkelweg in Sandeler Möns, mehrere Firmen- und Weisungsschilder u.a. des OOWV beschädigt. Zeugen die Hinweise zu den Tätern geben können, werden gebeten, sich mit der Polizei in Jever unter 04461-92110 in Verbindung zu setzen. Rückfragen bitte an: Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland Pressestelle Wilhelmshaven Telefon: 04421/942-104 und am Wochenende über 04421 / 942-215 ...

mehr