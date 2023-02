Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Frau mit Kinderwagen überrollt - Zeugen gesucht

Jena (ots)

Ein tragischer Unfall ereignete sich 20. Februar 2023 in Jena. Eine 42-Jährige war gerade mit ihrem 14-monatigen Sohn, welcher in einem Kinderwagen war, auf der Luise-Seidler-Straße unterwegs. Plötzlich begann ein geparkter Pkw an der abschüssigen Straße bergab zu rollen. In der Folge überrollte der Ford die Frau sowie auch den Kinderwagen und kam schlussendlich an einem Pkw Opel zu Stehen. (wir berichteten am 21. Februar) Zur weiteren Aufhellung des Unfallgeschehens sucht die Polizei Jena nunmehr Zeugen, vorrangig die Ersthelfer, welche das Kleinkind unter dem Ford geborgen hatten. Diese werden gebeten sich unter 03641 - 810 oder per Mail an ID.LPI.Jena@polizei.thueringen.de zu melden.

