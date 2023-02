LPI-J: Pressebericht PI Apolda

Apolda (ots) - Am Sonntag dem 26.02.2023 gegen 04:30 Uhr wurde ein PKW in Bad Sulza einer Verkehrskontrolle aufgrund eines defekten Lichtes unterzogen. Während der Verkehrskontrolle stellte sich heraus, dass der Führerschein des Fahrers gefälscht ist. Es wurden Anzeigen gegen den Fahrzeugführer wegen Urkundenfälschung und Fahren ohne Fahrerlaubnis gefertigt. Rückfragen bitte an: Thüringer Polizei Landespolizeiinspektion Jena Polizeiinspektion Apolda Telefon: 03644 ...

