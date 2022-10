Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Landkreis Oldenburg: Einbruchdiebstahl in Einfamilienhaus in Wildeshausen +++ Zeugenaufruf

Delmenhorst (ots)

Am Montag, 24. Oktober 2022 im Zeitraum zwischen circa 13:00 Uhr und 21:00 Uhr hebelten unbekannte Täter*innen die Terrassentür eines Einfamilienhauses in Wildeshausen in der Straße 'Vor der Lehmkuhle' auf und gelangten hierdurch in das Wohnhaus.

Im Haus sind die Räumlichkeiten durchsucht und in der Folge Schmuck entwendet worden.

Die Höhe des Schadens wurde auf eine vierstellige Summe geschätzt.

Zeugen, die Beobachtungen gemacht haben und Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit der Polizei Wildeshausen unter der Telefonnummer 04431-941-0 in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch, übermittelt durch news aktuell